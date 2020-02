Gemellino di due anni muore dopo una circoncisione: “Aveva la polmonite, non andava operato” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per il medico che ha eseguito la circoncisione sul bimbo di appena due anni, i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale. Tra l'altro il dottore, 66 anni, era laureato e aveva una specializzazione in chirurgia alla Sapienza, ma non era iscritto all'albo. Operò in "una situazione di gravissima carenza igienico-sanitaria". fanpage

GYU_DK : i due idiotini hanno fatto il mbti test let's see se c'è il mio gemellino -