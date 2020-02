Francia, gendarme spara a un uomo armato di coltello: ferito l’aggressore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un gendarme ha aperto il fuoco contro un uomo che brandiva un coltello a Dieuze, in Francia. La persona armata è stata colpita. Non è ancora nota, per il momento, la natura dell'incidente, se sia "un affare di diritto comune o un attacco a carattere terroristico", ha fatto sapere la gendarmeria. fanpage

BreakingItalyNe : FRANCIA: Uomo armato di coltello entra nella gendarmeria di Dieuze nel dipartimento della Mosella: Aggressore ferit… - Paguro_Bernardo : . #Francia, gendarme spara e ferisce un uomo armato di coltello. Del resto lo sanno tutti che le mele si mangiano a morsi. - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Francia, gendarme spara a uomo armato di coltello #Francia -