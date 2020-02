150 anni Roma Capitale, Raggi: “E’ una città accogliente, internazionale, aperta a tutti. E lo sarà sempre” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Roma è una città accogliente, internazionale. Una città aperta a tutti. E lo sarà sempre. Celebrare questo anniversario vuol dire prepararsi con entusiasmo alle prossime sfide. E aprire questa nuova fase proprio da questo luogo di cultura è il più bell’augurio che facciamo alla città e all’Italia”. E’ quanto ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel discorso di apertura per le celebrazioni per i 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale. Le celebrazioni si sono aperte oggi al Teatro dell’Opera con un concerto, organizzato da Roma Capitale in collaborazione con il Ministero della Difesa, al quale ha preso parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. All’evento sono intervenuti anche i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e il ... lanotiziagiornale

RaiTre : Per i 150 anni di #RomaCapitale. In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma con @AndreaBocelli e la #BandaInterforze,… - RaiTre : Apre le celebrazioni dei 150 anni di #RomaCapitale l'ingresso del Presidente Sergio Mattarella a seguire l'inno naz… - SM_Difesa : #Roma150 Le celebrazioni ufficiali per i 150 anni di Roma Capitale d'Italia, si aprono presso il Teatro @OperaRoma,… -