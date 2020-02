Yavatmal (Di domenica 2 febbraio 2020) Ormai pensavo di averle sentite proprio tutte. Invece ieri una tizia sulla cinquantina è entrata nel mio ufficio dicendo: voglio divorziare! Così, con il punto esclamativo a fine frase. Le ho risposto: si sieda, le preparo un caffè. È l’abicì della mediazione. Per prima cosa bisogna calmare i bollenti spiriti. Ed ecco la storia. Anni che suo marito guarda in maniera ossessiva film indiani. Con tanto di balli, vestiti e canzoni. Nessuno capisce cosa vada cercando a Bollywood. Persino i figli lo sfottono. Per il suo ultimo compleanno gli hanno cantato una canzone in ebraico sulla musica di Dil To Pagal Hai e gli hanno comprato su Amazon India i poster originali del film. E li hanno incorniciati. Il tipo mica è originario dell’India, eh. Genitori polacchi. Ingegnere. Sviluppa tecnologie agricole. Un uomo senza grilli per la testa. A parte l’anomalia dei film indiani. Ma sua moglie l’ha ... vanityfair

