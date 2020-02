Velvet Collection la seconda stagione prosegue su Rai Premium e RaiPlay (Di domenica 2 febbraio 2020) Velvet Collection su Rai Premium la seconda stagione in prima visione tv ma già disponibili su Rai Play. Le puntate del 3 Febbraio Amori, passioni, tradimenti, ma anche moda, lavoro e intrighi, Velvet Collection prosegue la sua seconda stagione su Rai Premium lunedì 3 febbraio con due nuovi appuntamenti, il settimo e ottavo episodio, già disponibili come tutta la stagione su RaiPlay. 2×07 – 2×08 Vecchi e nuovi amori – Clara subisce il fascino di Omar e si lascia sedurre. Sergio suggerisce a sua madre di abbandonare il progetto di Siviglia e di acquistare l’edificio di Barcellona. Intanto, alla Velvet c’è grande agitazione per l’improvviso annuncio della visita della futura imperatrice che ha chiesto di vedere i bozzetti dell’abito. Il club della discordia – Acquistata la proprietà dello stabile in cui si trova la galleria, Eduard ... dituttounpop

