Tuttosport: Gattuso si fida del suo Napoli (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo due successi consecutivi ottenuti in casa lunedì sera il Napoli di Gattuso andrà a Genova per affrontare la Sampdoria. Rino si fida della sua squadra, riporta oggi Tuttosport, considerando superati i problemi che c’erano stati in avvio con il reparto difensivo Ringhio sa che dopo 52 giorni di Napoli, la squadra ha assorbito gran parte del suo lavoro, atletico e tattico, e ora attende la conferma anche in trasferta, dopo i due successi casalinghi pesantissimi contro Lazio (in Coppa) e Juventus. Anche il Napoli è in cerca del tris, anche per cancellarne un altro, quel 3-0 con il quale la formazione doriana alla terza giornata dello scorso campionato (era settembre) mise fine al 4-3-3 con il quale Ancelotti aveva provato a ripetere il lavoro di Sarri. Gattuso non è dello stesso avviso e si fida della sua squadra, perché la fase difensiva è nettamente migliorata rispetto a ... ilnapolista

