Star | Oscar 2020 | perché il red carpet è più importante del premio

Kobe Bryant - dai murales di L.A. all’Oscar : la Star dell’NBA nella cultura pop : Dal cinema ai libri, passando per la street art, la musica: Kobe Bryant, la star dell'NBA morta ieri in un incidente in elicottero, è stato molto di più di un atleta. Oltre a incarnare la figura dello sportivo totale, è stato amato e celebrato in ogni forma d'arte, diventando una vera e propria icona pop.Continua a leggere

Oscar 2020 - l'ascesa di Adam Driver da ex marine a Kylo Ren di Star Wars : Con Storia di un matrimonio Adam Driver ha conquistato una nomination agli Oscar 2020 e la sua seconda candidatura agli Awards in dodici mesi. Da ex marine a Hollywood. La parabola umana e professionale di Adam Driver è di per sé già da film e ne sono bastati giusto un paio per trasformarlo da perfetto sconosciuto ad uno degli attori più richiesti di Hollywood sino a fargli conquiStare, in pochi anni, ben due candidature agli Oscar. Ultima ...

Oscar 2020 : tutto su Leonardo DiCaprio - la Star di C’era una volta a…Hollywood : Affascinante, talentuoso e poliedrico, la carriera di Leonardo DiCaprio ha segnato la cinematografia di Hollywood, arrivando anche quest'anno tra i migliori attori candidati agli Oscar 2020. Amato dai più grandi registi, il quarantacinquenne Leonardo DiCaprio è tra le star più talentuose di Hollywood e anche quest'anno fa parte della rosa dei nominati agli Oscar 2020, come miglior attore protagonista per C'era una volta a...Hollywood di Quentin ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - Oscar Isaac : "I capi della Disney non erano pronti all'amore tra Finn e Poe" : Oscar Isaac avrebbe voluto vedere la relazione sentimentale tra Finn e Poe in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma ha svelato i che i capi della Disney non erano pronti a una love story gay. La Star di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac, ha indicato nei capi di Disney la causa della mancata relazione omosessuale tra Finn e Poe visto che i produttori non sarebbero stati pronti a vedere il loro amore sul grande schermo. Appurato che il ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - Oscar Isaac non crede che Poe Dameron tornerà in altri film : Dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker il personaggio di Poe Dameron, secondo il suo interprete Oscar Isaac, non apparirà in altri film e serie tv. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà l'ultimo capitolo della famosa saga e Oscar Isaac ha parlato del futuro del suo personaggio Poe Dameron, affermando che non è interessato a tornare in altri film o in possibili serie tv dedicati al mondo galattico. In una recente intervista con Variety, Oscar ...