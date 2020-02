Renzi attacca Conte: “Il premier leader dei progressisti? Ha firmato i decreti Salvini…” (Di domenica 2 febbraio 2020) L’intervento di Matteo Renzi alla prima assemblea nazionale di Italia Viva: “Appoggio al Governo”. Ma i dubbi sul futuro della maggioranza restano. ROMA – “Appoggio totale alla maggioranza“. E’ questo il riassunto dell’intervento di Matteo Renzi alla prima assemblea nazionale di Italia Viva. Parole che sembrano di facciata, come scrive il Corriere della Sera, visto che dietro le quinte ai suoi fa un ragionamento diverso. “Io non voglio indebolire questo esecutivo – ha detto l’ex premier – ma è chiaro che se non cambiano la legge sulla prescrizione siamo costretti all’appoggio esterno. Non possiamo stare in una maggioranza che è più giustizialista degli stessi magistrati“. Renzi al Governo: “La nostra missione è far diventare l’esecutivo un buon Governo” L’ex premier ... newsmondo

