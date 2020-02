LIVE Udinese-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: fuori Eriksen, dentro Sanchez! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Lukaku per Sanchez che arriva al tiro, para Musso. 60′ Sema arriva al cross per De Paul che in scivolata non trova la porta difesa da Padelli. 58′ fuori Eriksen ed Esposito e dentro Brozovic e Sanchez per l’Inter. 56′ Possesso palla per l’Udinese che porta al tiro di Lasagna che non trova la porta. 54′ Lukaku prova l’uno contro uno con De Maio, ma il centrale riesce a fermare la forte punta belga. 52′ Becao anticipa Esposito su un lancio di Barella a centrocampo. 50′ Giallo per Bastoni che stende Okaka lanciato in contropiede. 48′ Young mette in mezzo dove Musso respinge male e regala ad Esposito che spreca davanti la porta. 46′ Inizia il secondo tempo! 21.33 Ottima prestazione a centrocampo dell’Udinese che domina su quello dell’Inter, nerazzurri male a ... oasport

