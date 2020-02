LIVE Milan-Verona 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: pareggio amaro per i rossoneri. Pagelle e highlights (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Partita equilibrata con due legni per il Verona e poca concretezza del Milan che senza Ibrahimovic fa parecchia fatica in zona offensiva, si segnalano gli esordi di Daniel Maldini e Saelemarkers. 96′ Fine della partita, Milan-Verona 1-1. 95′ Fuori Zaccagni e dentro Dawidowicz per il Verona. 94′ Esordio di Daniel Maldini al posto di Castillejo per il Milan. 92′ Palo di Castillejo a porta praticamente vuota dopo una respinta di Silvestri su Theo Hernandez. 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 88′ Milan che non riesce a trovare il varco giusto per tentare il tiro, poche iniziative. 86′ Giallo per Pessina per perdita di tempo. 84′ Ci prova Leao, Silvestri in due tempi riesce a spazzare. 82′ Tiro di Saelemaekers, ma non trova la porta. 80′ Assedio del Milan che prova a ... oasport

