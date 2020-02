LIVE Francia-Inghilterra 0-0, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: si comincia! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Sbaglia il calcio Farrell, c’è il mark per la Francia. 1′ Francia che riesce a liberare l’ovale dai propri 22. Ora può ripartire l’Inghilterra. 1′ Si parte: kick-off inglese. 15.58 Tutto pronto, squadre schierate: si comincia. 15.56 Inni nazionali. 15.53 Ingresso in campo a Parigi. 15.50 Squadre che stanno per entrare in campo per gli inni nazionali. 15.46 La formazione dell’Inghilterra: George Furbank; Jonny May, Manu Tuilagi, Owen Farrell (captain), Elliot Daly; George Ford, Ben Youngs; Joe Marler, Jamie George, Kyle Sinckler, Maro Itoje, Charlie Ewels, Courtney Lawes, Sam Underhill, Tom Curry. A disposizione: Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge, Will Stuart, George Kruis, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Ollie Devoto, Jonathan Joseph. 15.43 La formazione della Francia: Anthony Bouthier; Teddy Thomas, ... oasport

