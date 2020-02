GF Vip, Paolo Ciavarro bacia Clizia Incorvaia: “È un regalo per te!” (Di domenica 2 febbraio 2020) Paolo Ciavarro bacia Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: “Questo è un regalo per te!” Nella casa del Grande Fratello Vip sembra che il cuore di Paolo Ciavarro sia iniziato a battere per Clizia Incorvaia. Nel cuore della serata dedicata agli anni ’90, i due ragazzi si sono scambiate tenerezze. Non è un caso che proprio nelle ultime il loro rapporto si sia evoluto in modo particolarmente affettuoso, soprattutto dopo la benedizione ricevuta da Eleonora Giorgi nella scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro ha baciato Clizia Incorvaia. Nessun contatto sulle labbra, attenzione! L’opinionista di Barbara Palombelli ha dato un bacio affettuoso sulle guance di Clizia, la quale non si è sottratta e ha continuato a ballare stretta al compagno d’avventura. Avvicinandosi, poi, all’orecchio della ragazza, Paolo Ciavarro le ha sussurrato ... lanostratv

infoitcultura : Clizia Incorvaia ha un altro uomo |Cuore spezzato per Paolo Ciavarro al Gf Vip - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia: ballo conferma l’interesse - QuotidianPost : Cresce la confidenza e l'affetto all'interno della casa del Grande Fratello Vip, oltre a Serena Enardu e Pago che d… -