Coronavirus, in Cina le vittime salgono a 360. In un giorno 56 nuovi decessi. I contagi superano quota 14mila (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nelle ultime 24 ore l’epidemia di Coronavirus ha provocato nel solo territorio della Cina ulteriori 56 decessi, portando a 360 il bilancio delle vittime. Malgrado in tutto il mondo continuino a registrarsi casi di contagio, ma altresì di guarigione e remissione del virus (443 casi secondo i dati della Johns Hopkins University), il focolaio primario resta sempre nella Repubblica Popolare Cinese, dove le persone contagiate sarebbero più di 14mila. Dopo la telefonata di ieri del premier cinese Li Keqiang alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con la richiesta di aiuto nell’approvvigionamento di forniture mediche da parte dei Paesi membri dell’Unione Europea, anche lo scacchiere delle potenze internazionali intende muoversi in modo compatto per contrastare l’epidemia di Coronavirus. La convocazione-lampo del G7 per lunedì 3 febbraio Ed è così ... open.online

Coronavirus - 20 francesi rimpatriati dalla Cina presentano i sintomi del virus : I casi di contagio da Corona virus sono arrivati a quota 14.637. La Cina rimane il bacino più importante per l’epidemia: solo qui si contano 14.458 casi, secondo i dati raccolti dalla Jhons Hopkins University, una delle fonti di monitoraggio a cui si guarda di più in questi giorni. Il virus però sta andando anche oltre ai confini della Repubblica Popolare Cinese. Lo stato che ha registrato più contagi è il Giappone, ma dalla Francia ...

Coronavirus Italia | in quarantena da solo dalla Cina | “Nessuno mi ha controllato” : Un uomo fa ritorno in Italia dalla Cina per la psicosi Coronavirus ma ammette: “Nessuno mi ha sottoposto a controlli, mi sono messo in quarantena da solo ”. Il Coronavirus in Italia verrà ritenuto alla stregua di una emergenza nazionale, come fatto sapere due giorni fa dal Consiglio dei Ministri. Gli Italia ni di ritorno dalla Cina […] L'articolo Coronavirus Italia | in quarantena da solo dalla Cina | “Nessuno mi ha ...

Coronavirus - dalla Cina torna in Italia e si mette in quarantena da solo : «In aeroporto nessuno mi ha controllato» : nessuno lo ha controllato in Italia al rientro dalla Cina e si è messo in quarantena da solo . Marco Andreozzi, ingegnere di Camaiore è torna to dalla Cina , dove vive per lavoro, dopo che il Coronavirus si è diffuso per paura del contagio e ha scelto di torna re in Italia , ma ha ammesso che nessuno lo ha visitato in aeroporto o gli ha fatto dei controlli per capire se fosse o meno malato. La sua è stata una scelta però prudente, temendo lui stesso ...

Coronavirus - torna dalla Cina e nessuno lo controlla : “Ho denunciato” : Coronavirus torna dalla Cina ed evita i controlli. Un italiano ha denunciato tutto alle autorità competenti. Il Coronavirus continua ad essere un argomento di importanza mondiale. Quello che sta accadendo ha colpito migliaia di persone in tutto il mondo e la situazione sta precipitando. Anche se le autorità dicono di non perdere il controllo e […] L'articolo Coronavirus , torna dalla Cina e nessuno lo controlla : “Ho denunciato” ...

Cina : inquietante invasione di corvi nella zona di Wuhan - città dove si è sviluppato il Coronavirus [VIDEO] : Ancora Wuhan . Ancora una volta uno strano evento legato agli animali che arriva direttamente dalla cittadina cinese dalla quale è partita l’epidemia di coronavirus , che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Sui social è stato pubblicato un video nel quale è ben visibile una vera e propria invasione di corvi . Una scena reale e accaduta poche ore fa, sebbene sembri la scena di un film horror. GUARDA IL VIDEO: invasione di corvi ha ...

Coronavirus - l'epidemia accelera : primo morto fuori dalla Cina - Pechino vieta i funerali : La Cina ha visto un brusco aumento delle morti per Coronavirus mentre i casi confermati del virus sono quasi 15mila. In...

Incognita Coronavirus su Shanghai Cina pompa denaro nell'economia : Mentre cresce in Cina il bilancio dei morti (c'è il primo decesso fuori dai confini del Paese), l'effetto coronavirus pesa sui mercati globali, sui quali lunedì si aggiungerà una nuova Incognita : la riapertura della Borsa di Shanghai , chiusa dal 23 gennaio per il Capodanno cinese. Le autorità di Pechino in molte province, comprese quelle Segui su affaritaliani.it

Coronavirus - già a dicembre i primi casi : la Cina sapeva ma ha taciuto : La Cina sapeva , ma ha preferito tacere le informazioni fino a quando ha potuto. Lo rivela un’indagine del New York Times sul Coronavirus . Il regime cinese avrebbe censurato le informazioni sull’epidemia per settimane, ma anche l’Oms è accusata di gravi ritardi nella gestione dell’emergenza. I primi casi di “polmonite sospetta”, infatti, risalirebbero a inizio dicembre scorso. L’origine del Coronavirus a dicembre Alla base ...

Coronavirus - lo Spallanzani di Roma è il primo in Europa a isolarlo. Un morto nelle Filippine : finora unica vittima fuori dalla Cina : “In queste ore allo Spallanzani è stato isolato il Coronavirus , è una notizia importante a livello globale. Significa avere più possibilità di studiarlo capire e sapere cosa fare per contenerlo. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”. Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia la scoperta dei virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro ...

Coronavirus - il punto delle 13 : isolato il virus a Roma - sale il bilancio in Cina - tornano gli italiani : La notizia più importante, a livello scientifico, arriva dall’ospedale Spallanzani di Roma dove è stato isolato il virus . Ad annunciarlo è il ministro Speranza in una conferenza stampa sul Corona virus . «È un passo fondamentale – spiegano i ricercatori – che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». Una notizia, assicura Speranza, dalla rilevanza internazionale e di cui beneficerà l’intera ...

Coronavirus - la Cina nega i funerali alle vittime : verranno cremate immediatamente : I corpi delle persone decedute a causa dell’epidemia da nuovo Coronavirus dovranno essere cremati immediatamente ; non verranno autorizzati trasferimenti dei corpi né funerali tradizionali. L’ha ordinato la Commissione sanitaria nazionale cinese per evitare la diffusione del contagio, secondo quanto riporta il Global Times.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - il Coronavirus colpisce la casa : "Il figlio bloccato in Cina - Fabio Testi non sa nulla" : Non è stato ancora informato, Flavio Testi , dagli autori del Grande Fratello Vip. Ma suo figlio Fabio Junior, spiega il paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito WolfBreak, sarebbe bloccato in Cina a causa dell'emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo il Paese e il mondo intero. Leggi anche: "In c

Coronavirus : cancellato Gran Premio di Formula E in Cina : Il Gran Premio di Cina di Formula E, previsto il 21 marzo a Sanya, è stato cancellato , nel tentativo di arginare l’epidemia di Coronavirus : la decisione è dovuta alla “continua diffusione del Coronavirus “, hanno spiegato gli organizzatori della Formula E in un comunicato, ed è seguita a “strette consultazioni” con le autorità di Sanya e della provincia dello Hainan, con la Fia (l’organismo dello sport ...

Coronavirus - prima vittima fuori dalla Cina : 304 morti. Italiani arrivati all'aeroporto di Wuhan : Il Coronavirus diventa sempre più un'emergenza globale. Non solo il contagio si sta propagando rapidamente nel paesi asiatici ed europei, ma un'altra notizia è destinata a...

