Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Pinturault secondo dopo il gigante di Garmisch (Di domenica 2 febbraio 2020) Al termine del gigante odierno andato in scena a Garmisch, in Germania, assume una nuova conformazione la Classifica della Coppa del Mondo di sci alpino, con il transalpino Alexis Pintuault a -55 ed il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a -57 dal capoClassifica norvegese Henrik Kristoffersen. Nella Classifica di specialità è sempre primo lo sloveno Zan Kranjec. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 877 2 Pinturault Alexis FRA 822 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 820 4 MAYER Matthias AUT 692 5 FEUZ Beat SUI 617 6 KRIECHMAYR Vincent AUT 588 7 PARIS Dominik ITA 556 8 YULE Daniel SUI 495 9 JANSRUD Kjetil NOR 466 10 NOEL Clement FRA 450 Classifica SPECIALITA' SLALOM gigante 1 KRANJEC Zan SLO 315 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 289 3 Pinturault Alexis FRA 272

