Vuole l'obolo: nigeriano aggredisce giovane coppia con bimba ed i carabinieri intervenuti (Di sabato 1 febbraio 2020) Fortemente intenzionato a recuperare del denaro, quantomeno quello inserito nel carrello della donna, lo straniero l'ha spintonata, e poi ha preso a pugni il marito intervenuto in difesa della vittima e della bimba di soli 10 mesi che teneva in braccio. Necessaria una sedazione in caserma Federico Garau  Luoghi: Cosenza ilgiornale

enrigoletto : @gcarletti67 @martafana @achirale @DavideDila @AlRobecchi @Zbarskij @NicolaMelloni @figuredisfondo @vukbuk… - Carla44613652 : Pochi euro e solo per pochi mesi. Gualtieri può dire ciò che vuole ma al momento il decreto riguarda il periodo lug… -