Tiziano Ferro devolve in beneficenza l’intero compenso di Sanremo 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Tiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano Ferro«Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente – con estrema fatica e immenso amore – chi ha urgente bisogno di supporto. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi». Hanno commentato così le cinque associazioni della provincia di Latina che riceveranno in donazione tutti i proventi della partecipazione di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo edizione 2020. Il cantante, ospite per tutte le cinque serate, in programma dal 4 all’8 febbraio, ha ... vanityfair

rtl1025 : .@TizianoFerro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70esima edizi… - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso -