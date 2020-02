The Desktop Goose è un programma assurdo e divertente come non se ne vedevano da tempo (Di sabato 1 febbraio 2020) Desktop Goose è un programma curioso: installandolo, un’oca inizierà a farci i dispetti! Il tutto nasce da un videogioco che sta spopolando online. Proprio quando pensiamo che Internet non abbia più nulla di nuovo da regalare, per fortuna arriva qualcosa in grado di farci cambiare idea. come nel caso di Untitled Goose Game, una delle mode del momento fra i giocatori. Desktop Goose ne riprende la filosofia, con il più strano degli spinoff non ufficiali. Il gioco, semplicissimo sia nelle funzionalità sia nei comandi, ci vede nei panni di un’oca senza nome (del resto nemmeno il gioco ha un nome, tecnicamente). Il nostro compito è quello di fare i dispetti agli abitanti, in un incrocio fra un puzzle game e un sandbox game. Fonte foto: Goose.game Untitled Goose Game e Desktop Goose, solo marketing? Chiunque abbia anche solo visto qualche sessione di Untitled ... newsmondo

MarcoIlardi : @overclokk @giorgiotave Anche del tema ci sono dei css che mandano i contenuti above the fold ed altre problematich… - MarcoPanichiCom : #MobileFirstIndexing linee guida: Stessi meta robots su mobile e desktop; Stesso primary content, senza lazy load;… -