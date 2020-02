Slittino: gara pazza ad Oberhof per la pioggia. Vince Ludwig, Fischnaller nono e attaccato a Repilov (Di sabato 1 febbraio 2020) Una gara pazza, con il maltempo nuovamente a sconvolgere gli equilibri com’era già accaduto settimana scorsa in Lettonia. La Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale si sposta in Germania, ad Oberhof, dove nella gara di singolo maschile si impone il padrone di casa Johannes Ludwig: non una sorpresa, ma sicuramente, visto il 24mo tempo della prima run, nessuno se lo sarebbe aspettato al successo. La pioggia ha giocato un ruolo determinante nell’andamento delle due prove. I primi a partire sono stati nettamente favoriti, con gli ultimi a scendere che non riuscivano proprio ad andare avanti. E dunque la super rimonta è apparsa scontata: da 24mo a primo, Ludwig ha colto il quarto successo della carriera, il secondo consecutivo dopo quello di Sigulda. Alle sue spalle troviamo Semen Pavlichenko: 164 millesimi di ritardo per il russo (23mo dopo la prima run). Completa il ... oasport

NikNisi : @max_ambesi Chiedo a lei, che senso ha una gara come quella dello slittino maschile di Oberhof? Perchè per me una g… - Mauro32370925 : RT @reportrai3: Quanto è costata la pista di bob di Cesana Torinese? «Siamo a 107-110 milioni di euro, da un preventivo iniziale di 60».… - zazoomnews : Slittino Coppa del Mondo Sigulda 2020: Johannes Ludwig vince una gara a “lotteria” davanti a Repilov quarto Dominik… -