Sassuolo Roma streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A (Di sabato 1 febbraio 2020) Sassuolo Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Sassuolo Roma streaming TV – Oggi, sabato 1 febbraio 2020, alle ore 20,45 Sassuolo e Roma scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Sassuolo Roma in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vedere Sassuolo Roma in tv e live streaming La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky. Dal 20 settembre è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis ... tpi

