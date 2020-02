Roberto Benigni torna a Sanremo, insieme alla sua comicità dissacrante (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo Rosario Fiorello, anche Roberto Benigni, attore apprezzato per la sua comicità ironica e dissacrante, parteciperà al settantesimo Festival di Sanremo. Durante la serata del 6 febbraio, il noto volto del cinema italiano salirà sul prestigioso palco dell’Ariston e regalerà al pubblico un monologo.Benigni a Sanremo 2020Durante una puntata di Che Tempo Che Fa, programma in onda su Rai 2 e condotto da Fabio Fazio, Roberto Benigni, con il suo tipico spirito, ha annunciato che parteciperà ufficialmente a Sanremo 2020. Il comico toscano ha dichiarato:Eccome se ci vado. Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario.Non sappiamo cosa abbia in mente Benigni, ma si parla già ... optimaitalia

