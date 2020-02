Napoli, aggrediscono giovane con un coltello senza motivo: quattro minorenni incastrati dalle telecamere (Di sabato 1 febbraio 2020) I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno deferito in stato di libertà quattro minorenni di 15 e 16 anni per il reato di lesioni aggravate in concorso. Il 16 gennaio, su corso Garibaldi, avevano ferito con un coltello, per futili motivi, un coetaneo che tornava a casa dopo gli allenamenti di calcio. I militari sono partiti dall’analisi delle immagini del sistema di video-sorveglianza, riconoscendo uno degli aggressori, originario del Borgo Sant’Antonio Abate. Perquisita la sua abitazione, hanno trovato i vestiti indossati il giorno del reato. Gli altri tre hanno ammesso le proprie responsabilità di fronte al pubblico ministero. Due tra gli indagati avevano preso parte anche a un’aggressione, avvenuta lo scorso 17 gennaio, ai danni di alcuni poliziotti. L'articolo Napoli, aggrediscono giovane con un coltello senza motivo: quattro minorenni incastrati dalle ... ilfattoquotidiano

