LIVE Ciclocross, Mondiali U23 2020 in DIRETTA: Jakob Dorigoni sfida Kamp e Kuhn per il titolo iridato (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare maschili dei Mondiali di Ciclocross di Dubendorf – Il programma dei Mondiali di Ciclocross di Dubendorf 2020 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata agli uomini U23 dei campionati del Mondo di Ciclocross di Dubendorf. Una delle gare più attese dagli appassionati italiani dato che il campione nazionale della categoria Elite, nonché quinto classificato della scorsa rassegna iridata riservata agli ex dilettanti, vale a dire Jakob Dorigoni, sarà in scena e andrà a caccia di una maglia iridata che sembra essere alla sua portata. I rivali principali, sulla carta, sono lo svizzero Kevin Kuhn, vincitore della Coppa del Mondo di categoria, e il neerlandese Ryan Kamp, imbattuto dal 5 gennaio ad oggi. Da tenere d’occhio, ad ogni modo, anche la coppia francese composta dal ... oasport

