Italia Oggi: diritti Champions, Sky in pole, ma occhio a Dazn, Amazon e Disney+ (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra febbraio e marzo ci sarà l’asta per i diritti tv della Champions League 2021-24. Italia Oggi dà qualche notizia su chi competerà per aggiudicarseli. Sicuramente Sky, ma senza fare pazzie, scrive il quotidiano finanziario. Mentre, alla finestra, ci sono anche Dazn, Amazon e Disney+. Sky sarà certamente della partita ma senza rilanciare troppo. Già ai tempi di Mediaset Premium, del resto, ha dimostrato di poter fare a meno della Champions. Inoltre, già in Germania e nel Regno Unito non la trasmette più preferendo tenere sotto controllo i conti. Un’operazione che è ancora più necessaria in Italia, dove Sky ha speso 270 milioni di euro all’anno per i diritti della Champions 2018- 2021. Guardando agli altri. A competere ci sarà sicuramente Dazn, che si è già accaparrato i diritti Champions in Germania e potrebbe farlo anche da noi. “Magari con il placet di Sky che già ... ilnapolista

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Perché la frenata avrà effetti negativi sul debito (oltre che sul deficit). L’Ue minacci… - elenabonetti : #1febbraio 1945, le donne in Italia hanno diritto al voto. 75 anni di partecipazione e protagonismo. È tempo oggi p… - MSF_ITALIA : Da 3 anni, l’Accordo della vergogna Italia-Libia intrappola le persone in condizioni disumane senza fermare le mort… -