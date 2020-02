“Finalmente è vero amore”. Loredana Lecciso lo presenta in diretta su Instagram, ormai non ha occhi che per lui… I fan restano senza parole! (Di sabato 1 febbraio 2020) Ne abbiamo sentito parlare ultimamente per avere rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip. È stata una decisione difficile, che ha tenuto i fan sulle spine fino all’ultimo momento, ma alla fine Loredana Lecciso ha annunciato di non voler prendere parte alla trasmissione. Questa inusuale scelta, l’ha tenuta per lungo tempo in mezzo all’occhio del ciclone. Ora che il GF Vip è ormai alle porte, ormai quel che è fatto è fatto. Ma c’è un’altra novità che riguarda l’ex compagna di Albano Carrisi. Loredana Lecciso vive ancora nella casa di Al Bano a Cellino San Marco, i due sono in buoni rapporti, ma sembra che ci sia una nuova fiamma nella vita della conduttrice. Qualcuno le ha rubato il cuore, ed è riuscito a farla di nuovo innamorare, come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista. Ma vediamo meglio di chi si tratta. È su Instagram che Loredana Lecciso si mostra ... howtodofor

Mile_breathe : Finalmente tutti hanno capito chi tra lui e Amber era il vero aggressore. Io lo sapevo e me lo sentivo che era inno… - TurcoWeverton : Oh, finalmente si giunge ad un primo esame di questa cosa. Ho pensato ad un titolo così: 'Differenza tra i rimbabi… - AzzSalvatore : RT @dottorpax: Ecco, per fare 'pentire gli inglesi,' se quello è lo scopo, magari integriamo finalmente e per davvero questi mercati. Lo so… -