Chi è Maya Yoshida, il nuovo acquisto della Sampdoria con oltre 100 presenze in Premier (Di sabato 1 febbraio 2020) Maya Yoshida, classe 1988, a 31 anni ha coronato il sogno di giocare in Serie A. Lui, nato a Nagasaki e cresciuto con il mito di Miura e Nakata, sarà il prossimo difensore della Sampdoria di Ranieri. In Premier League, con la maglia del Southampton, ha raggiunto il record di oltre 100 presenze in campionato. Mai accaduto per un calciatore giapponese. fanpage

