Brexit | per me il discorso d’addio di Nigel Farage al Parlamento europeo è di una verità

Il discorso d'addio, di quattro minuti appena, di Nigel Farage al Parlamento europeo – con il quale il più noto dei politici inglesi anti-euro ha salutato l'Unione – è una miniera di spunti di riflessione. E non solo, si badi bene, per i cosiddetti populisti e sovranisti, ma anche per tutti gli altri. Persino per chi ha sempre creduto, e ancora crede, alla prospettiva di una integrazione libera e democratica fra gli Stati del Vecchio Continente. Analizziamolo, allora, passaggio per passaggio. Esordisce così: "I miei genitori aderirono a un mercato comune, non a un'unione politica, non a bandiere, inni, presidenti". Solare verità, sia sul piano storico che sul piano della coscienza di massa. Le prime forme di cooperazione rafforzata tra gli Stati europei datano 1951 e 1957 (trattati di Parigi e di Roma) e si connotano per l'istituzione di una "comunità" europea del carbone e ...

Brexit - la Gran Bretagna è in festa : "l'alba di una nuova era - è una meravigliosa speranza" : La Gran Bretagna non fa piu' parte dell'Unione Europea e la folla Brexiteer riunita a Westminster Square, allo scoccare della mezzanotte in Italia (le 23 a Londra), e' esplosa in un boato di giubilo, nel canto dell'inno nazionale, tra fuochi d'artificio, slogan e una marea di Union Jack a sventolare sotto il cielo della capitale londinese. Il passaggio epocale e' stato segnato dal conto alla rovescia ...

Brexit - Tutte le tappe di un'incognita per l'automotive : A mezzanotte di oggi, 31 gennaio, il Regno Unito uscirà definitivamente dallUnione Europea. La fatidica Brexit, suggellata solo pochi giorni fa dallapprovazione degli accordi tra Londra e Bruxelles, giunge al termine di un percorso non indolore, che ha già mostrato i suoi effetti sulleconomia dOltremanica. Notevoli sono state le ripercussioni per il mondo dellauto: le ricordiamo nella nostra galleria di immagini, dove, ripercorrendo Tutte le ...

Brexit - a mezzanotte scatta "Ora X": Addio Europa dopo lo storico referendum del 2016. Boris Johnson: "L'alba di una nuova era". Ma cosa cambia e che succede nel periodo di transizione?

Brexit - Il Regno Unito dice addio alla Ue : ecco i rischi per il settore auto : La mezzanotte del 31 gennaio 2020 ha rappresentato un evento storico per l'Europa: il Regno Unito ha detto addio all'Unione Europea dopo ben 47 anni. Molto si è scritto e si è detto sulle conseguenze di una separazione che rischia di scavare un solco profondo nelle relazioni tra le due sponde della Manica. Sono diversi i settori industriali che tramite le loro associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme sugli effetti della Brexit: ...

Brexit - Johnson parla alla nazione : "E' speranza straordinaria". Uscita britannici sposta più a destra l'Europarlamento : La Brexit rappresenta "una straordinaria speranza, sana e democratica" che restituisce alla Gran Bretagna "sovranità" a partire dal "controllo sull'immigrazione". D'altra parte "l'Unione Europea, nonostante tutti i suoi punti di forza e le ammirevoli qualità, è evoluta negli ultimi 50 anni verso una direzione che non si addice più" al Regno Unito. Con queste parole il premier britannico Boris Johnson ha parlato alla nazione per celebrare la ...

Brexit - Propaganda Live si ferma per il conto alla rovescia : Mezzanotte: terminato il mese di Gennaio 2020, la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea e Propaganda Live sottolinea il momento storico con un conto alla rovescia che accompagna i telespettatori in una nuova fase della politica e della vita comunitaria.Nonostante la lunga interruzione causata da un problema tecnico, Propaganda non ha perso l'occasione di vivere col suo pubblico il passaggio topico della Brexit: tra solennità, ironia e Celenza il ...

Johnson : Brexit è meravigliosa speranza : "E' l'alba di una nuova era. Per molti la Brexit è una meravigliosa speranza, altri avvertono un senso di ansietà. Un terzo gruppo, il più grande forse, è sollevato per la fine della lotta politica". Così il premier Johnson nel suo discorso alla nazione. "La strada dell'Ue si è evoluta negli ultimi 50 anni in una direzione che non si addice più al Regno Unito. Ora restituiremo sovranità al Paese sul controllo dell'immigrazione, commerci, ...

Brexit : attesa per il discorso di Boris Johnson alla nazione : C'è grande attesa per il discorso di Boris Johnson, premier britannico che alle 23:00 ora italiana terrà un discorso che darà concretizzazione alla Brexit e sancirà il definitivo addio all'Unione Europea. Il conto alla rovescia per il tanto atteso divorzio è infatti terminato, come già dimostrato dalla rimozione della bandiera britannica dalla sede del Consiglio Europeo a Bruxelles. La presidente della Commissione Von der Leyen ha ...

Brexit : cosa cambia da domani per persone - commercio e lavoro : Brexit, dal 1° febbraio 2020 la Gran Bretagna è ufficialmente fuori dall'Unione Europea anche se per i prossimi 11 mesi i cambiamenti saranno relativi. Brexit, scatta l'ora X e tutta l'Europa si prepara anche se l'attenzione in queste ore è concentrata soprattutto sul coronavirus. In effetti il divorzio ufficiale scatterà il 31 dicembre 2020, ma […]

Perché la Brexit è ancora la scelta migliore per il Regno Unito : Nonostante tutta l'incertezza che la Brexit ha causato negli ultimi tre anni, ci sono molte ragioni per cui rimane ancora la scelta migliore per il Regno Unito. Il 23 giugno 2016, il 52 per cento degli elettori che hanno partecipato al Referendum sull'UE ha votato a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE. Questa votazione ha ribaltato la decisione del referendum del 1975 in base al quale il 67 per cento degli elettori ...

Ecco perché la Brexit travolgerà l'Europa : La Brexit segna un passaggio storico. Non è solo un Paese che abbandona l'Unione europea e non è solo il rispetto del mandato popolare in un'epoca in cui l'Europa appare dimenticarsi il significato del voto dei suoi cittadini. C'è anche dell'altro. Ed è il cambiamento di tutti i rapporti di forza all'interno dell'Unione europea, dal momento che Londra non era uno Stato membro qualsiasi dell'Unione ...

Post-Brexit - una tempestosa alba per l'Europa : Un conto è dire, altro conto è fare. Si è 'detto' per tre anni e mezzo, dal giorno del referendum in Gran Bretagna sulla Brexit, con la lunga e tortuosa coda di trattative per il divorzio tra Londra e Bruxelles. Ora che che la Brexit è fatta, l'Europa si sveglia allarmata. Più allarmata di quanto sia emerso in questi anni di scambi da parte del negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, con i ...

Brexit : Gentiloni - 'potrà avere effetti positivi ma non è bella giornata per Europa' : "Dalla Brexit esce un'Europa indebolita, però anche un'Europa che può trovare un elemento di rilancio, di maggiore coesione, di maggiore convinzione. Se sarà questo, oltre ad un buon accordo di libero scambio e di protezione dei nostri connazionali, alla fine Brexit potrà avere anche degli effetti positivi, ma certo non è una bella giornata per l'Europa". Lo ha affermato il ...

Ue - Salvini : "Non lavoro perché l'Italia esca. Conseguenze Brexit ? No pregiudizi né pro - né contro. Finora smentiti uccelli del malaugurio" : "Io non lavoro perché l'Italia esca da alcunché ma lavoro perché rimanga in un contesto europeo da protagonista e non da ultima degli ultimi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla Brexit al termine del Consiglio federale della Lega. Quella di oggi, secondo Salvini, "per la democrazia è una giornata importante, per l'Europa lo vedremo dai fatti. Non ho pregiudizi né pro né ...

Brexit - tutte le partite che restano aperte tra Ue e Regno Unito : Da oggi, 31 gennaio 2020, comincia per il Regno Unito un complicato e laborioso periodo di transizione che, in base a una norma proposta dal governo conservatore di Boris Johnson e approvata dal Parlamento di Westminster, dovrebbe concludersi entro quest'anno con l'entrata in vigore dell'accordo con l'Ue sulle nuove relazioni bilaterali. Un calendario oltremodo ambizioso: in soli ...

matteorenzi : Oggi la Brexit diventa realtà. UK ha fatto la sua scelta, peccato. Ma adesso l’Europa che fa? Sveglia! Serve una nu… - SkyTG24 : La Gran Bretagna saluta l'Unione europea dopo 47 anni e a #Londra migliaia di persone sono scese in strada per fest… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito è fuori dall'Ue, la #Brexit è in vigore, via le bandiere europee dai palazzi del potere. Johnson: 'L… -