Benevento, piovono complimenti: le parole di Sandro Sabatini Tempo di lettura: 1 minuto Domani sera al Ciro Vigorito il Benevento di Filippo Inzaghi affronterà la Salernitana con l'obiettivo di proseguire la sua marcia vincente in vetta al campionato. Intanto non si placa la pioggia di elogi nei confronti del club giallorosso, incensato su tutta la linea da opinionisti e addetti ai lavori. L'ultimo in ordine di tempo è stato Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, che a Radio Sportiva ha espresso il suo parere sull'immediato futuro del club del patron Oreste Vigorito. Nel corso della rubrica "Microfono Aperto", Sabatini ha risposto a domanda precisa sulla squadra di Inzaghi non mostrando alcun tentennamento: "Il Benevento è una società ricca, ha un allenatore che sta facendo benissimo e tornerà in A senza alcun dubbio. Per quanto riguarda il mercato, Moncini è ottimo per la B e Barba rappresenta una ...

