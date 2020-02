Amici 2020, puntata di sabato 1 febbraio in diretta – Nuovi accessi al Serale. Ospite Gazzelle (Di sabato 1 febbraio 2020) Giulia - Amici 2020 La corsa al Serale di Amici 2020 continua e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato pomeriggio, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione dell’ultimo speciale, avvenuta giovedì. Amici 2020: anticipazioni puntata di sabato 1 febbraio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata di Amici 19. Presenti in studio, come ogni settimana, i sei professori: per il canto Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Dopo la conquista del Serale da parte di Nyv, continuano gli esami sempre con la modalità dei tre step da superare (giudicati da giurati esterni) per prendersi la maglia verde. Nell’ultima puntata, nella squadra dei vincitori, i voti più ... davidemaggio

repubblica : Firenze, rider si uccide, gli amici in lacrime: “Depresso dopo il licenziamento” - fattoquotidiano : 'NDRINE, AFFARI E NEONAZISTI Diciotto misure cautelari e una frode fiscale da 160 milioni. Un imprenditore in cont… - welikeduel : Tutti gli amici di Valerio Mastandrea in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive… -