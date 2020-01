Virus Cina, il virologo Burioni: “Documentato un caso di trasmissione asintomatica” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “E’ già stato descritto, in un articolo sul ‘New England Journal of Medicine’, un caso di trasmissione da una paziente asintomatica del nuovo coronaVirus. Non possiamo dire né che ciò sia raro, né che sia la norma. Ma non stupisce: si tratta di una strategia dei Virus per diffondersi di più. Il morbillo, ad esempio, è già contagioso 2 giorni prima dei sintomi”. A dirlo all’AdnKronos Salute è il virologo Roberto Burioni, che chiama in causa la stessa ricerca citata dallo scienziato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale Usa per le allergie e le malattie infettive. “Come si legge nello studio, in Germania è stata descritta una trasmissione da una paziente asintomatica: è partita in aereo e stava bene. Inoltre su ‘Lancet’ un altro articolo sottolinea la preoccupazione per questo tipo di trasmissione. In generale il ... meteoweb.eu

