Una vita anticipazioni: Lucia delusa da Telmo potrebbe sposare Samuel, il doppio gioco è servito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 2 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Le ultime news da Acacias 38 ci raccontano della crisi di Padre Telmo. Dopo il bacio con Lucia l’uomo ha iniziato a flagellarsi e a punirsi ma con l’arrivo di fra Guillermo le cose sono cambiate; Telmo infatti ha chiesto perdono e si è pentito del suo gesto…Lucia si rende conto di amare Telmo e vorrebbe che anche lui ammettesse di provare gli stessi sentimenti che nutre lei ma le cose non sono così semplici. E visto che Samuel ci sta mettendo il suo zampino, saranno sempre più complicate… Scopriamo con le anticipazioni quello che succederà nelle due puntate lunghe in onda il 2 febbraio 2020. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DEL 2 FEBBRAIO 2020 Rosina e Susana ... ultimenotizieflash

MasterChef_it : Annamaria termina così il suo percorso a #MasterChefIt ?? SEI STATA UNA MAESTRA DI VITA. ?? - riotta : Addio #Europa #RegnoUnito per dissennata #Brexit costerà molto all'UE che perde la tradizione magnifica dei britann… - Antonio_Tajani : Il @Europarl_IT ha appena votato a favore di un unico caricatore comune per tutti gli smartphone, tablet e fotocame… -