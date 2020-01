Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 09 | 10

Coronavirus Ultime Notizie : due casi confermati a Roma. Gli altri turisti della comitiva trasportati in ospedale : Nella tarda serata di ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato i primi due casi di Coronavirus in Italia. Le due persone ad aver contratto il virus sono i due turisti cinesi che si erano sentiti male nella serata del 29 gennaio 2020 a Roma, in zona Cavour, dove stavano alloggiando. La situazione, a detta di Conte e del ministro della Sanità sarebbe comunque sotto controllo, eppur molto seria. I due turisti infatti non ...

Pensioni Ultime Notizie : uscite anticipate - importo medio assegno : Pensioni ultime notizie: uscite anticipate, importo medio assegno Sul tema Pensioni ultime notizie riportano i numeri relativi alle tipologie di pensionamento utilizzate nel 2019 e all’importo medio degli assegni, con tanto di confronto con il 2018. Il dato più evidente è che si sono ridotti i pensionamenti ordinari, anche a causa dell’aumento di 5 mesi per la pensione di vecchiaia ordinaria, accessibile all’età di 67 anni a partire proprio ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - coronavirus : due casi accertati a Roma - 31 gennaio - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 31 gennaio 2020: coronavirus, due casi confermati a Roma. Premier Conte: 'Predisporremo nuove misure'.

Valentino Rossi ritiro 2020 : Ultime Notizie e perché non si ritira : Valentino Rossi ritiro 2020: ultime notizie e perché non si ritira Valentino Rossi si ritira? Ancora non si sa. La notizia certa è che per il MotoGp 2021 Yamaha sarà rappresentata da Maverick Vinales e Fabio Quartararo, giovane promessa francese, attualmente nel team satellite Petronas che ha contrattualizzato con un accordo biennale. Di conseguenza per Valentino Rossi – di cui vi abbiamo parlato in altri nostri articoli come questo ...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Roberta Frascarelli abbiamo con il caso coronavirus a Civitavecchia Dai primi esami sarebbe escluso che sulla nave rimasta al porto ci sia il coronavirus due turisti moglie marito tiene City Hong Kong sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere solo la donna la febbre presenta lievi sintomi influenzali non ha manifestato sintomi Ma è stato ...

Governo Ultime Notizie : verifica maggioranza - il punto a fine gennaio : Governo ultime notizie: verifica maggioranza, il punto a fine gennaio Siamo giunti ormai a fine mese e, come promesso dal primo ministro Giuseppe Conte, oggi 30 gennaio è il giorno della verifica di Governo. Dopo le lunghe campagne elettorali regionali per Emilia-Romagna e Calabria si torna a discutere sui grandi temi per l’esecutivo. Per la prima volta in questi due anni, cambia il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Governo. ...

