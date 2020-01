Spara a una donna e a sua figlia e poi si uccide (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un uomo avrebbe ucciso una donna, sembra sua compagna, e poi la figlia di lei, prima di Spararsi. Tutte e due le donne sono morte. La tragedia è accaduta nella notte a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, rivela Ansa. Duplice omicidio e suicidio a Mussomeli Dramma in una casa del centro storico di Mussomeli dove un uomo ha ucciso due donne prima di togliersi la vita. Sarebbe stato un vicino di casa a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti accompagnati dal personale del 118. Quando però i soccorsi sono arrivati tutti e 3 erano già senza vita. Non si conoscono ancora altri dettagli. L'articolo Spara a una donna e a sua figlia e poi si uccide proviene da The Social Post. thesocialpost

