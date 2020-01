Juventus Fiorentina probabili formazioni: riecco Ramsey dal 1′, novità a centrocampo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Juventus Fiorentina probabili formazioni- Dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, la Juventus è pronta a riprendere la sua marcia verso il 9° scudetto consecutivo. Contro la Fiorentina, Sarri potrebbe mettere in atto qualche cambio. In porta confermato Szczesny, mentre in difesa spazio per la coppia centrale Bonucci-De Ligt. A destra Cuadrado, mentre a sinistra agirà il solito Alex Sandro. Qualche novità in mezzo al campo, con Rabiot favorito su Matuidi e Pjanic pronto a scendere in campo dal 1′. Bentancur titolare. Juventus Fiorentina probabili formazioni: panchina per Higuain Ramsey potrebbe ritrovare spazio dal 1′ alle spalle di Dybala e Ronaldo, mentre Higuain si accomoderà in panchina salvo clamorosi colpi di scena. Panchina anche per Douglas Costa e Bernardeschi. Leggi anche: Mercato Juventus, non solo Emre Can! Cessione a sorpresa: accordo raggiunto, il ... juvedipendenza

