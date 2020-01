Fast & Furious 9 – The Fast Saga scalda i motori: il trailer ufficiale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dal 2001 Fast and Furious ne ha fatta di strada. Ha divorato chilometri. Tra corse sfrenate e acrobazie automobilistiche, la Saga ha sfornato nove film (l'ultimo lo spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw) e incassato oltre 5 miliardi e 891 milioni di dollari. Un malloppo che sta per arricchirsi: Fast & Furious 9 – The Fast Saga sta scaldando i motori e arriverà al cinema il 21 maggio. Intanto oggi è stato lanciato il trailer ufficiale, annunciato a mo' di evento. Eccolo: www.youtube.com Alla regia di Fast & Furious 9 c'è Justin Lin, che ha fatto la fortuna della Saga (e viceversa), firmandone già quattro capitoli. È stato richiamato da Universal Pictures e da Vin Diesel per dirigere questo film e il successivo, Fast & Furious 10, già in programma per il 2021. Diesel, che dopo la morte dell'amico ... panorama

