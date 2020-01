Cuore bionico, tessuto con nanorobot appena creato in laboratorio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cuore bionico appena creato in America. Oggi si getta un punto importante nella storia della medicina. Un tessuto per il Cuore è appena stato creato in America. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, negli Stati Uniti d’America. Il famosissimo Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Ellen Roche, insieme all’Università americana di Harvard, l’Università … L'articolo Cuore bionico, tessuto con nanorobot appena creato in laboratorio proviene da www.inews24.it. inews24

