Coronavirus, news e aggiornamenti in tempo reale (Di venerdì 31 gennaio 2020) 13.41 - 31 gennaio La Thailandia conferma altri cinque casi di Coronavirus, ora sono 19 i contagiati. 13.27 - 31 gennaio Spuntano cartelli nei bar del centro di Roma: «Vietato l’ingresso a chi viene dalla Cina». I vigili urbani sono intervenuti per richiederne la rimozione. 13.01 - 31 gennaio I casi di Coronavirus globali (9.962) superano quelli riscontrati per l’epidemia di Sars (8.100) del 2003. 12.53 - 31 gennaio In Thailandia si è registrato il primo caso di trasmissione da uomo a uomo del nuovo Coronavirus. 12.28 - 31 gennaio Israele metterà in quarantena per 14 giorni tutti i passeggeri delle compagnie aeree provenienti dalla Cina. 12.23 - 31 gennaio ... open.online

