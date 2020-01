Consiglio d' Europa chiede lo stop al memorandum con la Libia E Roma tratta

Migranti - Consiglio d’Europa : “L’Italia smetta subito di collaborare con Guardia costiera libica” : La commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic ha chiesto al governo italiano di "cessare ogni attività di cooperazione con la Guardia costiera libica affinché questa non assicuri il rispetto dei diritti umani" a pochi giorni dal rinnovo dell'accordo tra Roma e Tripoli. E accusa: "Migliaia di esseri umani hanno messo a rischio le loro vite cercando protezione. È vergognoso che si chiudano gli occhi di fronte a questa ...

Carcere di Viterbo - il Comitato anti tortura del Consiglio d’Europa : “Provocazioni e violenze”. I detenuti : “C’è un gruppo punitivo di agenti” : C’è chi racconta di essere stato spinto giù dalle scale da un gruppo di agenti penitenziari, e poi preso a calci e pugni. C’è un detenuto al ’41 bis’ a cui un’ispettrice avrebbe bruciato le dita dei piedi. E molti riferiscono di essere stati aggrediti in luoghi non coperti da telecamere a circuito chiuso. Tutto riportato, nero su bianco, nelle circa cinquanta pagine del rapporto del Comitato anti tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa sulla visita ...

Carcere di Viterbo - il Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa conferma la denuncia di TPI : “Maltrattamenti sui detenuti da parte di una squadretta di agenti” : Nel Carcere di Viterbo esisterebbe uno “schema di maltrattamenti inflitti deliberatamente” ai detenuti. È quanto denuncia il Cpt, Comitato anti tortura del Consiglio d’Europa, nel rapporto sulla visita condotta in Italia lo scorso marzo per valutare le misure d’isolamento imposte ai carcerati, che ha coinvolto anche i penitenziari di Milano Opera, Biella e Saluzzo. TPI aveva denunciato i presunti pestaggi da parte di un ...

Isolamento diurno - stop dal Consiglio d’Europa : “Diversi casi di maltrattamenti” : Il CPT pone un freno all’Isolamento diurno, e chiede provvedimenti immediati all’Italia. Dal 41 bis ad alcune sanzioni accessorie, il sistema carcerario italiano prevede provvedimenti che vengono considerati obsoleti dal Consiglio d’Europa per la Prevenzione della Tortura (Cpt): tra questi il 41-bis e la sanzione dell’Isolamento diurno. Un analisi su diverse carceri italiane Il Cpt ha studiato i casi presenti in alcune carceri ...

Carceri - il Consiglio d'Europa boccia l'Italia : "Trattamenti disumani e degradanti" : "Abolire l'isolamento diurno e ripensare il 41bis": nel rapporto del Comitato anti-tortura pesanti raccomandazioni per le...

Parità di genere - il Consiglio d’Europa denuncia i ritardi del sistema educativo italiano – Il rapporto : Troppa resistenza alla promozione dei diritti delle donne in Italia e in particolare «una tendenza a reinterpretare e riorientare la nozione di Parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità». Traduzione: negli ultimi anni lo Stato italiano ha fatto dei passi indietro nella lotta per la Parità di genere e contro la violenza sulle donne. Questo il giudizio contenuto nel primo rapporto sull’Italia del gruppo ...

Riforma giustizia : Davigo difende i magistrati italiani - i più produttivi secondo il Consiglio d’Europa : Quando gli si chiede se condivide l'ottimismo del governo sulla riduzione dei tempi del processo, Davigo si mostra scettico perché le risorse economiche non ci sono, visto il debito pubblico che abbiamo

L’Italia s’impone in Europa. Sul Mes paga la linea 5 Stelle. Accolte le richieste del Governo. Il Consiglio Ue accetta la logica a pacchetto sulle riforme : Non poteva ottenere di più e di meglio il premier Giuseppe Conte a Bruxelles. Sul Mes, meccanismo europeo di stabilità, si impone la linea del Governo italiano. Passano le richieste del Parlamento (e dei Cinque Stelle) con buona pace dei sovranisti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’Italia dà una prova di forza. Altro che subalternità in Europa, come dicono Lega e FdI. Nelle conclusioni dell’Eurosummit entra il riferimento alle varie riforme ...

Legge spazzacorrotti promossa dal Consiglio d’Europa “ma serve più controllo sui fondi a partiti e fondazioni” : L’anno scorso era arrivata la prima promozione, anche se con riserva. Quest’anno l’Italia potrebbe passare nell’elenco di chi sta migliorando. “Con l’entrata in vigore della Legge “spazzacorrotti” l’Italia ha compiuto progressi importanti sull’incriminazione dei casi di corruzione e sul finanziamento dei partiti politici” dice all’Ansa Gianluca Esposito, segretario esecutivo del Greco, organo ...

Governo - Salvini ad Anversa ospite dell’estrema destra : “In Italia abbiamo presidente del Consiglio servo dei poteri forti dell’Europa” : “È stata una giornata impegnativa in Italia, perché abbiamo un presidente del Consiglio servo dei poteri forti dell’Europa e nemico degli Italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini esordisce attaccando Giuseppe Conte, ospite del Vlaams Belang, partito indipendentista fiammingo considerato di estrema destra, nella sede dell’antica Borsa di Anversa, dietro un cartellone che recita: “Nieuwe Hoop voor ...