Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio: “La fortuna è innegabile” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il suo nome è giustamente salito alla ribalta: Enrico Remigio ha vinto Chi vuol essere milionario? ed è solo il quarto concorrente ad portarsi a casa il bottino pieno. Enrico ha vinto un milione di euro, ma in una recente intervista ha raccontato la verità dietro ai momenti della decisione finale. Chi è Enrico Remigio Prima di lui, solo altre quattro persone sono riuscite a vincere un milione di euro a Chi vuol essere milionario?. Anzi, a essere precisi è la terza da quando c’è in giro la moneta: la prima fu Francesca Cinelli nel 2001, quando il programma si chiamava ancora Chi vuol essere miliardario?. Cambia la valuta ma non il fascino del programma, tanto che anche l’esule Enrico Remigio ne ha sentito il richiamo: 30enne originario di Pescara, Enrico vive a Bangkok da oltre un anno per lavoro. Dalla Thailandia all’Italia, per i provini, quindi a Varsavia dove Gerry Scotti ... thesocialpost

