Allarme musica e violenza: un fenomeno dilagante su cui bisogna attivarci tutti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per la prima volta ho isolato tutta l’abbondante parte (priva di musica) che al Barone Rosso di lunedì scorso abbiamo dedicato a questo Allarme per la violenza, non solo sulle donne, che dilaga in una deriva “musicale” che è stata amplificata dagli algoritmi di Spotify e YouTube per poi essere sdoganata e pubblicizzata da X Factor, con Sfera Ebbasta come giudice, da Amici, con Skioffi come concorrente, e adesso dal Festival di Sanremo, con Junior Cally come “big”. In studio con me c’erano Grazia Di Michele, che ha denunciato e continua a segnalare questa deriva con i suoi articoli su OptiMagazine, Marco Brusati, che ha visto articoli sul suo blog amplificati dalle più grandi testate giornalistiche, Rossella Zanasi, moglie di Massimo Varini, che ha a che fare con bambini a cui insegna propedeutica musicale, Jacqueline Monica Magi, giudice che si occupa nella sua professione e come ... optimaitalia

