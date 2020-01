Alba Parietti: "Odiare è forse più semplice, ma non serve a niente" (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Appartengo alla categoria di persone che in questo Paese possono essere umiliate, offese, violentate senza che nessuno ne prenda le difese. Pensa che qualche politico di sinistra abbia preso le mie parti? Pensa che qualche politica donna lo abbia fatto nonostante la volgarità dei commenti irripetibili che mi sono stati rivolti”. È furiosa Alba Parietti. Furiosa per non essere stata capita quando su Rete Quattro, nel corso della trasmissione Stasera Italia, ha detto: “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”. Furiosa perché, lo ammette: “l’odio che mi stanno vomitando addosso da due giorni migliaia di italiani è la prova di come l’ignoranza stia diventando padrona”. Ricapitoliamo. Che cosa voleva dire?Che il diritto al voto ... huffingtonpost

