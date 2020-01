Sardine, Elly Schlein? Quando la papabile presidente del Pd aveva occupato la sede del partito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Prima di essere la più votata del nuovo Consiglio regionale in Emilia Romagna (considerata la quota-Sardine nelle liste di Stefano Bonaccini), Elly Schlein era aveva occupato una sede del Pd. Succedeva nel lontano 2013 Quando il suo vate, Romano Prodi, era stato tradito dai "101" che non lo avevano liberoquotidiano

ksnt63 : @Gladys82012839 Ha rotto il czzo sto tono da 'dopo di me il diluvio', e giù a denigrare Ho letto cose su Elly che n… - ROBYBOX : @ksnt63 @Ruenza1 @FioriFlavio @sbonaccini Non è proprio il mio caso.Permettimi solo di dire che i talk e i giornali… - sonia_marcone : RT @LaPrimaManina: Elly Schlein: “Come si batte la Lega? Si batte con un lavoro di squadra, si batte ritrovando un senso di comunità, come… -