Sanremo, Amadeus accende luminarie dedicate a Modugno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, Amadeus, questa sera ha acceso le luminarie dedicate all'indimenticabile Domenico Modugno e, in particolare, al suo brano "Nel blu dipinto di blu", con il quale vinse il Festival, nel 1958. Le parole di quella canzone splenderanno per tutta la manifestazione, nella centralissima via Matteotti. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri e un gruppo di fan. Fabrizio Tenerelli Festival di Sanremo Persone: Amadeus  Luoghi: Sanremo (Imperia) ilgiornale

