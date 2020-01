Padre uccide figlio | “Ferito come in un incidente stradale”

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO uccide il Padre di MARCELA - ma non solo : anticipazioni Il Segreto: la morte di PACO DEL MOLINO L’omicidio dello “sceriffo” Meliton Melquiades (Roberto Saiz) non sarà l’unico avvenimento luttuoso delle prossime puntate italiane de Il Segreto; a pochissimi giorni dal triste avvenimento, i telespettatori dovranno infatti salutare anche Paco del Molino (Manuel Aguillar), il padre di MARCELA (Paula Ballesteros). L’uomo verrà infatti ucciso dallo psicopatico ...

Padre uccide figlio in auto - assolto per infermità mentale : Padre uccide figlio in auto. La giustizia era quello che tutti si aspettavano ma alla fine le cose sono andate diversamente. L’uomo, infatti, è stato rilasciato. Un Padre che uccide il figlio e la fa franca. E’ questa l’incredibile epilogo del famosissimo omicidio di Cupramontana. Tutti ricordano i fatti avvenuti nel lontano 4 gennaio 2018. […] L'articolo Padre uccide figlio in auto, assolto per infermità mentale ...

Padre uccide la figlia e il genero. Si erano sposati da 6 mesi. Una famiglia distrutta : Una storia tragica che arriva da Melbourne, in Australia. Un dramma così aberrante che è impossibile raccontarlo senza provare una ventata di dolore e sdegno. Una strage che si è consumata all’interno del nucleo famigliare, portata dalla mano di chi avrebbe dovuto proteggere e accompagnare sempre. Protagonista è un umo di 55 anni, prima che un uomo, un papà: ha ucciso la figlia di 25 e il genero, poi ha tentato il suicidio. Lindita Musai, di 25 ...

“Mia madre costretta a uccidere mio Padre per difenderci da lui”. Il racconto choc di Charlize Theron : L’episodio risale al 1991, quando Charlize Theron viveva ancora in Sudafrica, dove è nata e cresciuta. L’attrice 44enne, premio Oscar per “Monster”, ha detto di non vergognarsi di raccontare quel momento drammatico. “Non mi vergogno”, ha confessato Theron a Npr, “a parlarne, perché penso che più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli”. Nonostante il tempo trascorso, Charlize decide di raccontarsi senza omettere ...

Charlize Theron shock/ 'Mia madre ha sparato a mio Padre uccidendolo!' : Charlize Theron protagonista di un racconto shock. L'attrice svela: 'Mia madre ha ucciso mio padre. Lui ci minacciava con una pistola'

Charlize Theron rivela : “Mia madre ha sparato a mio Padre uccidendolo” : “Mio padre era così ubriaco che non avrebbe dovuto essere in grado di camminare quando è entrato in casa con una pistola…”, comincia così il racconto choc che Charlize Theron ha fatto in un’intervista ai microfoni della Npr (Nation Public Radio), rivelando per la prima volta che sua madre ha ucciso suo padre sparandogli. È successo nel giugno del 1991, quando lei aveva solo 15 anni e viveva ancora con i genitori nella ...

Omicidio a Torvaianica - uccide la suocera del Padre : trovato sul letto accanto all’anziana morta : Un diciannovenne è stato arrestato per Omicidio volontario e Torvaianica, ritenuto responsabile di aver ucciso strangolandola e prendendola a pugni, la suocera del padre con la quale condivideva la camera da letto. Il giovane dopo il delitto è rimasto seduto sul letto accanto alla donna morta, poi, ha confessato.Continua a leggere

Uccide anziana - il Padre chiede aiuto : 18.30 Omicidio in ambito familiare a Torvaianica, dove un 19enne avrebbe ucciso nel sonno un'anziana, madre della donna con cui il padre del giovane convive. Il ragazzo è stato trovato, con gli abiti sporchi di sangue, vicino al corpo dell'anziane, ferita al capo. A chiamare i soccorsi il padre del giovane. La donna uccisa sarebbe stata prima colpita alla testa e poi strangolata, nella villetta del litorale romano in cui risiede la famiglia.

Ubriaco alla guida travolge e uccide Padre e figlio - arrestato per omicidio stradale : L'Aquila - Il Gip del Tribunale di Sulmona ha convalidato l'arresto del conducente del Suv che sabato scorso, vicino a Pettorano sul Gizio (L'Aquila), ha travolto un'auto a bordo della quale viaggiavano padre e figlio, di 89 e 59 anni, morti entrambi nell'impatto. L'uomo, un 45enne di Pettorano sul Gizio, è accusato di omicidio stradale. Gli esami tossicologici ed ematici hanno accertato un tasso alcolemico di ...

Padre uccide figlio | lo scambia per una preda durante la caccia | FOTO : Padre uccide figlio, il tragico episodio avviene in occasione di una uscita a caccia. Il piccolo è stato probabilmente scambiato per una preda. Padre uccide figlio in maniera sfortunata durante una battuta di caccia. La tragedia si è consumata nello stato americano della Carolina del Sud. Si tratta di uno dei posti dove è più […] L'articolo Padre uccide figlio | lo scambia per una preda durante la caccia | FOTO è apparso prima sul sito ...

Padre uccide figlia | la moglie manda fiori al funerale di lui FOTO : Un Padre uccide figlia, con la piccola che aveva solo 8 anni. La moglie ricorda la figlioletta e spiega perché ha mandato fiori al funerale dell’uomo poi morto. Un Padre uccide la figlia di soli 7 anni. Il terribile omicidio era avvenuto nel giugno del 2016, con l’uomo che pose fine alla vita della piccola […] L'articolo Padre uccide figlia | la moglie manda fiori al funerale di lui FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Uccide l’amante incinta. Il Padre lo giustifica : “Le donne mandano gli uomini fuori di testa” : Il padre di Antonino Borgia in un'intervista ha commentato il gesto del figlio, che ha ucciso l'amante incinta Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, a Partinico: " Le donne, che chiedono giustamente la parità, a volte si permettono di dire cose che mandano gli uomini fuori di testa. E' quello che è successo a mio figlio".Continua a leggere

Uccide l’amante incinta. Il Padre lo difende : “Le donne vogliono la parità” : Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, è stata uccisa a coltellate il 22 novembre. Poche ore dopo i carabinieri hanno fermato l’assassino: Antonino Borgia, 51 anni, un imprenditore di Partinico con il quale la vittima aveva una relazione. L’imprenditore ha ucciso l’amante, che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore. Il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne tra Balestrate e Partinico, lungo la statale 113. ...

Verona - uccide a coltellate l’anziano Padre malato poi tenta il suicidio : Rudy Paugger, 49 anni, ha accoltellato a morte l'anziano padre gravemente malato poi ha rivolto l'arma verso se stesso e ha tentato di togliersi la vita.Continua a leggere