Musica 2020, tutti gli album in uscita a febbraio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si sa, il secondo mese dell'anno - parlando di Musica - in Italia è dominato dal Festival di Sanremo e febbraio 2020 non fa eccezione: nelle uscite discografiche la quota di maggioranza è senza dubbio rappresentata da quasi tutti gli album dei cantanti in gara. Alcuni di loro, che hanno pubblicato un disco pochi mesi fa, lo rilanciano in edizioni repack, comprensive del brano portato al Festival, altri ancora approfittano per lanciare il pacchetto anniversary o eccezioni come gli Eugenio in via Gola o Fadi, in gara tra le Nuove Proposte, che pubblicano il 31 gennaio. Per gli esterofili, ci sono almeno due buone notizie, che riguardano le uscite discografiche dei Green Day e di Ozzy Osbourne. A distanza di quattro anni dal loro ultimo lavoro, la band californiana pubblica il nuovo album, il tredicesimo della loro carriera, intitolato Father Of All Motherfuckers, che ... gqitalia

