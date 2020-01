Misha Nonoo, linea maternity ispirata all’amica Meghan (Di giovedì 30 gennaio 2020) MN X HATCH maternity Husband ShirtMN X HATCH maternity Husband ShirtMN X HATCH maternity Husband ShirtMN X HATCH maternity Husband ShirtHa detto sì al suo Michael Hess lo scorso settembre con sontuose nozze nel cuore di Roma, e adesso, Misha Nonoo, stilista, si dice pronta ad intraprendere una nuova avventura. Anzi due. La storica e fidata amica di Meghan Markle, nonché suo presunto Cupido – pare infatti sia stata lei a far conoscere l’ex Duchessa di Sussex e Harry organizzando un appuntamento al buio – è in attesa del suo primo figlio. Un altro e importante capitolo di vita che la riempie di gioia – «Io e Michael siamo emozionatissimi e non vediamo l’ora di conoscere il nostro piccolo» ha fatto sapere a People.com -, e che le ha dato quella spinta creativa in più per mettere nero su bianco un nuovo progetto fashion, la sua prima mini maternity collection. La linea, ... vanityfair

