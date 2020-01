Lo straziante messaggio della moglie di Kobe Bryant: "Non riesco a immaginare la vita senza di lui e Gigi” - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Novella Toloni A quattro giorni dalla tragica morte del campione di basket e di sua figlia 13enne, Vanessa Bryant affida a Instagram le sue parole di dolore per l’orribile perdita di tante vite Le sue parole erano attese da giorni, ma solo oggi Vanessa Bryant ha trovato quelle giuste per descrivere il profondo sconforto che lei e le sue tre figlie sopravvissute stanno vivendo. Domenica 26 gennaio moriva nel tragico schianto del suo elicottero Kobe Bryant insieme a sua figlia Gianna Maria e altre sette persone. Oggi la donna, sposata con il campione dal 2001 ha rotto il silenzio parlando del dolore immenso per la perdita. "Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare milioni di persone – esordisce Vanessa Bryant nel suo primo post social dopo la tragedia - che hanno mostrato sostegno e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente ... ilgiornale

