L’Inter ha bloccato Kulusevski per giugno: gaffe RAI e tanta confusione in diretta TV ieri sera (Di giovedì 30 gennaio 2020) Durante il match di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, in cui i nerazzurri si sono aggiudicati il passaggio alla semifinale, il telecronista RAI ha un bel po’ vaneggiato sul mercato della squadra di Conte. Durante infatti la telecronaca ha parlato dei vari acquisti effettuati dalL’Inter durante questa sessione di calciomercato invernale, evidenziando il buon lavoro fatto da Marotta anche in vista del futuro. Incredibilmente infatti il telecronista RAI ha parlato di un’Inter che si è aggiudicata anche il cartellino di Kulusevski per giugno, lasciandolo ancora però in prestito al Parma. La gaffe RAI su Kulusevski Una gaffe singolare che non è stata ripresa da alcun collega, perché qui non si tratta di un errore banale, ma di una convinzione reale. Ci sta insomma sbagliare in telecronaca il nome di qualche calciatore, confonderlo con qualcun altro, ma qui si è parlato di un’operazione di ... bufale

