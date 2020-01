La partenza di Solar Orbiter, la sonda che sfiorerà i poli del Sole (Di giovedì 30 gennaio 2020) Guarderà il Sole dall’alto in basso, discostandosi nettamente dal piano dell’eclittica, a differenza di tutti i suoi predecessori, e per la prima volta raccoglierà informazioni ravvicinate sulle regioni polari della nostra stella. Il suo nome è Solar Orbiter, ed è in partenza da Cape Canaveral, in Florida, il prossimo 7 febbraio, grazie agli sforzi congiunti di Esa e Nasa insieme. La nuova sonda, sviluppata dalle agenzie spaziali negli ultimi cinque anni, consentirà di studiare luoghi inesplorati del Sole da una distanza di 0,28 unità astronomiche (dove un’unita astronomica è la distanza tra la Terra e la sua stella), una posizione estremamente ravvicinata, e ci regalerà – grazie alla ricca dotazione di strumenti a bordo – immagini senza precedenti. Per raggiungere l’orbita operativa vicino al Sole, ci vorranno poco meno di due anni. Per ingannare l’attesa e ... wired

