Jeep - Una settimana con la Grand Cherokee S [Day 4] (Di giovedì 30 gennaio 2020) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Jeep Grand Cherokee S. Spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 250 CV e 570 Nm, la Suv dispone, di serie, di un cambio automatico a otto rapporti con trazione integrale permanente Quadra Drive II. La massa in ordine di marcia è di 2.478 kg: lo scatto da 0 a 100 km/h viene portato a termine in 8,2 secondi e la velocità massima è di 202 km/h, mentre il consumo medio dichiarato è pari a 7,9 l/100 km nel ciclo misto con 208 g/km di emissioni di CO2, valore che comporta il pagamento dell'ecotassa. Lunga quattro metri e 83 centimetri, la Grand Cherokee è alta 194 cm, larga 179 e ha un passo di 292 cm: a bordo possono trovare spazio fino a un massimo di cinque persone, mentre il bagagliaio ha una capacità minima di 457 litri, ampliabile a 1.554 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. I listini della Grand Cherokee partono ... quattroruote

