Coronavirus, tensione sulla nave bloccata a Civitavecchia: “Ci fate scendere sì o no?” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Momenti di tensione sulla nave da crociera bloccata nel porto di Civitavecchia da stamattina con a bordo circa 7mila passeggeri per un presunto caso di Coronavirus. Alcune persone, come si vede nel video, esasperate per via dell’attesa, si sono lamentate col personale, specialmente per la mancanza di informazioni e di assistenza. “Non abbiamo nemmeno l’acqua”. Alla fine, i responsabili dell’imbarcazione avrebbero messo a disposizione le stanze lasciate in precedenza dagli ospiti. L'articolo Coronavirus, tensione sulla nave bloccata a Civitavecchia: “Ci fate scendere sì o no?” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Coronavirus, tensione sulla nave bloccata a Civitavecchia: “Ci fate scendere sì o no?” - ilfattovideo : Coronavirus, tensione sulla nave bloccata a Civitavecchia: “Ci fate scendere sì o no?” - infoitinterno : Coronavirus, allarme sulla “Costa Smeralda” per un passeggero con febbre. Tensione per il via libera allo sbarco di… -